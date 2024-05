Android: Google veröffentlicht Details zum Mai-Sicherheitsupdate

Nachdem Google mit der Ankündigung des Pixel 8a einen Haken hinter das Thema Hardware setzen konnte, ist nun wieder das Thema Software an der Reihe: Das Unternehmen hat nun das Mai-Sicherheitsupdate veröffentlicht und rollt es ab sofort für die Modelle Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 und Pixel 8 Pro aus.

Aus den Release Notes geht hervor, dass einige Sicherheitslücken (36 an der Zahl) geschlossen wurden – das Update sollte daher umgehend installiert werden.

Darüber hinaus wurde ein kameraspezifischer Fehler in der achten Generation der Pixel-Modelle behoben und die Stabilität und Leistung von Bluetooth LE in der gesamten Pixel-Modellreihe verbessert.

Google Pixel May Update – The May 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details.

Bluetooth

General improvements in stability or performance for Bluetooth LE audio *[1]

General improvements in stability or performance for Bluetooth LE audio *[1] Camera

Fix for camera performance under certain conditions when recording video *[2]

*[1] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8