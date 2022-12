Angriff auf Meta: HTC zeigt neues Vive-Headset für 2023

HTC teaserte im Oktober ein neues VR-Headset an, allerdings wurde es danach doch erstaunlich ruhig. Jetzt gibt es aber endlich Details und wir haben auch ein Datum: Am 5. Januar im Rahmen der CES 2023 wird das VR-Headset präsentiert.

Gegenüber The Verge hat HTC bereits verraten, dass es ein sehr leichtes und auch ein recht kompaktes VR-Headset wird. Man möchte Meta mit der Quest angreifen und ein erstes Bild haben wir auch schon, ihr könnt es als Beitragsbild oben sehen.

Es soll ein VR-Headset für Gaming, Entertainment, Sport und auch ein bisschen für Business werden. Die Akkulaufzeit liegt bei zwei Stunden und es gibt Kameras auf der Außenseite, die dem Träger bei der Nutzung die Umgebung anzeigen können.

2023 wird ein spannendes VR-Jahr. Meta möchte weiter angreifen, es gibt ein PS5-VR-Headset, Apple wird in den Markt einsteigen und ich bin mir sicher, dass noch mehr geplant ist. HTC hat mit Vive eine bekannte VR-Marke aufgebaut und will das „neue“ Interesse an VR nutzen, dieses Headset ist für die Vive-Zukunft wichtig.

