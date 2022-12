Apple nennt endlich Änderungen bei AirTag-Updates

Bei den Updates für iOS, watchOS, macOS und Co. sind wir es gewohnt, dass uns Apple einen genauen Changelog spendiert. So erfährt man vor dem Update immer genau, was einen erwartet. Es gibt aber Produkte, bei denen das leider anders ist.

Apple informiert bei AirTag-Updates

Die AirPods sind zum Beispiel so ein Fall, aber auch die AirTags. Diese kleinen Tracker von Apple bekommen auch hin und wieder eine neue Firmware spendiert und jetzt gibt es auch eine Seite, welche uns über die neuen Updates informiert.

Die deutsche Seite von Apple hinkt jedoch noch hinterher, dort ist noch Version 1.0.301 als aktuelle Version gelistet. Wir sind aber schon bei Version 2.0 angelangt, genau genommen gibt es sogar eine ganz frische Version 2.0.36 für die AirTags.

Diese Details findet man auf der US-Seite von Apple, die wir dann in Zukunft im Auge behalten und euch natürlich hier immer mal wieder informieren, wenn es ein größeres Update gab. Allerdings könnt ihr die Updates nicht manuell installieren.

Einen Apple AirTag manuell aktualisieren

Sobald ein Update verfügbar ist, wird es irgendwann automatisch über Bluetooth verteilt, wenn euer iPhone und der AirTag in Kontakt stehen. Für iOS 17 würde ich mir eine App für die Produkte von Apple (AirPods, AirTags, …) wünschen, die alles schön auflistet und über die man die Updates verwalten und manuell anstoßen kann.

