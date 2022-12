Apple schickt direkt iOS 16.3 in die Testphase

Exklusiv für Europa: Apple öffnet sich mit iOS 17 für andere Stores

Damit hätte nicht gerechnet, aber laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple derzeit an einer neuen Option für iOS 17, die Stores von Drittanbietern erlaubt. Vor allem in Europa wird der Druck immer größer und daher will Apple gegenlenken. Womöglich…14. Dezember 2022 JETZT LESEN →