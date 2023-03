Apple AirPods: Quelle spricht über den nächsten großen Schritt

Apple hat den AirPods in den letzten Jahren einige Features spendiert, die für Menschen mit einem eingeschränkten Hörvermögen hilfreich sein können. So gibt es unter anderem eine Konver­sations­verstärkung, die den Fokus aus Stimmen legt.

Man kann aber auch gewisse Frequenzen anpassen und das iPhone kann sogar als Basis bei „Live Mithören“ fungieren. Ihr könnt es also zum Beispiel näher an eine Audio-Quelle legen und der entsprechende Inhalt für auf die AirPods übertragen.

Apple AirPods als neues „Gesundheits-Tool“

Das ist laut Mark Gurman von Bloomberg ein wichtiges Feld für Apple geworden und soll stark ausgebaut werden. In den kommenden zwei Jahren will Apple die AirPods zu einem „Gesundheits-Tool“ ausbauen. Wie? Das sagt er leider nicht.

Kabellose Kopfhörer klingen mittlerweile fast alle gut und Dinge wie ANC kann man zur Not bei Qualcomm einkaufen, man muss sich also abheben. Und was bei der Apple Watch funktioniert (Health), das soll auch bei den Apple AirPods klappen.

Neue AirPods werden aber noch eine Weile auf sich warten lassen, womöglich bis 2025. Doch Mark Gurman spricht ja auch von bis zu zwei Jahren und er spricht nicht explizit von neuer Hardware, neue Funktionen könnten schon früher kommen.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Roborock S8 im Test: Der beste Saugroboter 2023? Roborock schickt auch in diesem Jahr wieder einen neuen Saugroboter ins Rennen und nach der S7-Reihe steht die S8-Reihe an. Diese besteht zum Start aus dem S8, S8+ und S8 […]12. März 2023 JETZT LESEN →

-->