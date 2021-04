Apple AirTag vorgestellt

Apple hat heute AirTag vorgestellt, ein kleines Zubehör, das dabei helfen soll, wichtige Gegenstände mit Apples „Wo ist?“ App zu lokalisieren und zu finden.

AirTags können im Einer- und Viererpack für nur 35 Euro bzw. 119 Euro erworben werden und sind ab Freitag, 30. April 2021 erhältlich. Jeder runde AirTag ist laut Apple aus präzisionsgeätztem, polierten Edelstahl gefertigt und nach IP67 wasser- und staubgeschützt.

Ein eingebauter Lautsprecher spielt Töne ab, um das Auffinden eines AirTag zu erleichtern, während eine abnehmbare Abdeckung den Austausch der Batterie erleichtern soll. AirTag ist laut Apple für eine Batterielebensdauer von über einem Jahr bei täglichem Gebrauch ausgelegt. Die CR2032-Batterie ist also vom Benutzer austauschbar.

Kunden können beim Kauf die AirTags mit einer kostenlosen Gravur, einschließlich Text und einer Auswahl an 31 Emojis, personalisieren. Man kann AirTags einfach so in eine Tasche stecken oder mit einer Auswahl an von Apple für AirTag entworfenem Zubehör verwenden.

Jeder AirTag ist mit dem von Apple entwickelten U1 Chip mit Ultrabreitband-Technologie ausgestattet, der „Genaue Suche“ für iPhone 11- und iPhone 12-User ermöglicht. Diese Technologie kann die Entfernung und Richtung zu einem verlorenen AirTag noch exakter bestimmen, wenn er sich in Reichweite befindet.

Wenn ein AirTag getrennt und außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist, kann auch das „Wo ist? Netzwerk helfen, ihn aufzuspüren. Das „Wo ist?“ Netzwerk besteht mittlerweile aus fast einer Milliarde Apple Geräten und kann Bluetoothsignale von einem verlorenen AirTag erkennen.

