Apple erweitert TV+ für neue Zielgruppe

God of War könnte bei Amazon Prime Video als Serie kommen

Sony hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass man insgesamt 9 Serien und Filme rund um die PlayStation-Marken geplant hat. Bisher kennen wir nur 3 geplante Inhalte, viele Medien wie wir haben also überlegt, was da noch so geplant sein…8. März 2022 JETZT LESEN →