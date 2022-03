God of War könnte bei Amazon Prime Video als Serie kommen

Sony hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass man insgesamt 9 Serien und Filme rund um die PlayStation-Marken geplant hat. Bisher kennen wir nur 3 geplante Inhalte, viele Medien wie wir haben also überlegt, was da noch so geplant sein könnte.

God of War als Serie bei Amazon?

Eine offensichtliche Wahl wäre God of War, es wäre meiner Meinung nach sogar die beste Marke für eine Adaption. Ich hätte zwar eher auf eine Filmreihe getippt, laut Deadline soll aber eine Serie geplant sein, an der Amazon jetzt Interesse zeigt.

Sollten die Verhandlungen zwischen Sony und Amazon positiv ausgehen, dann wäre es möglich, dass wir God of War in ein paar Jahren exklusiv als Serie bei Amazon Prime Video sehen werden. Das würde durchaus gut zu Amazon passen.

Mit Blick auf die großen Anbieter weltweit wären für mich nur die Amazon Studios und HBO eine gute Wahl für Sony Pictures und HBO hat bereits The Last of Us. Ich hoffe, das klappt und wir bekommen eine gute Serie. Womöglich plant Sony im Moment eine Ankündigung parallel zum neuen God of War, welches 2022 kommt.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft volle 30 Tage getestet werden.

