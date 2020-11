Faltbares iPhone: Apple soll Testphase eingeläutet haben

Apple soll laut einem Medienbericht aus China die Testphase für ein faltbares iPhone eingeläutet haben. Man meldet nicht nur immer mehr Patente an, Apple soll die Partner wohl auch um Lieferungen für ein faltbares iPhone gebeten haben.

Unter den Zulieferern befinden sich bekannte Unternehmen wie Foxconn und New Nikko und Samsung dürfte die Displays für so ein iPhone liefern. Details werden aber keine genannt, wir wissen also nicht, in welche Richtung man bei Apple geht.

Faltbares iPhone: Apple will vorbereitet sein

Das bedeutet übrigens nicht, dass wir nun zeitnah ein faltbares iPhone von Apple sehen werden, aber es überrascht auch nicht, dass man sich darauf vorbereitet, um (falls faltbare Smartphones wirklich durchstarten) mit von der Partie zu sein.

Sollte ein faltbares iPhone geplant sein, dann gehe ich mal davon aus, dass Apple noch warten wird, bis Samsung und Co. diese Geräte etabliert haben. Man hat im Moment nicht den Eindruck, als ob Apple diese Kategorie vorantreiben möchte.

