Apple HomePod Mini ist offiziell

Apple ist vor ein paar Jahren mit dem HomePod in den Markt für smarte Speaker eingestiegen, doch wie wir später erfahren haben, war dieser eigentlich nicht als Siri-Lautsprecher geplant und wurde während der Entwicklung angepasst.

Der HomePod war (und ist) recht teuer und da Apple nie nachlegte, hat man auch keinen großen Marktanteil erobern können. Das soll sich mit dem neuen HomePod Mini ändern. Es ist zwar noch ein recht kleines Portfolio, aber es ist immerhin eins.

Der Apple HomePod Mini zeigte sich übrigens schon vor ein paar Stunden und der Leaks war keine Ente. Die kleine Version vom HomePod wird in Spacegrau und Weiß auf den Markt kommen und soll einen für die Größe sehr guten Sound bieten.

Apple HomePod Mini kostet 99 Dollar

Unter der Haube hat Apple dem HomePod Mini den S5-Chip spendiert, den wir von der letzten Apple Watch kennen, und es gibt den U1-Chip, für den Apple aber noch keine (richtige) Funktion nannte. Da soll aber Ende des Jahres mehr kommen.

Siri wird laut Apple smarter und neu ist auch eine Funktion namens Intercom, die das Versenden von Sprachnachrichten zwischen HomePods ermöglicht. Diese Nachrichten können außerdem auch auf den iPhones, den AirPods, der Apple Watch und allen anderen Produkten von Apple abgespielt werden.

Marktstart ist am 16. November und der Vorverkauf wird am 6. November starten. Der Apple HomePod Mini kostet 96,50 Euro, womit ich vor den Leaks ehrlich nicht gerechnet hätte. Damit greift Apple tatsächlich Amazon und Google an.

