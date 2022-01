Das iPhone 14 soll keine 120 Hz bekommen

Apple führte mit dem iPhone 13 Pro endlich die 120 Hz ein. Der Schritt kam so spät, da man die LTPO-Technologie (variable Bildwiederholungsrate) abwarten wollte.

Und wie das bei Technik so ist, erst kommt sie in die Highend-Modelle und später in die günstigere Version. Das iPhone 13 besitzt zum Beispiel das gute OLED-Panel des iPhone 12 Pro. Also wird das iPhone 14 doch sicher die 120 Hz bekommen?

Ross Young, die vermutlich beste Display-Quelle derzeit, behauptet, dass das noch nicht der Fall ist. Das liegt unter anderem daran, dass Apple hier auch auf BOE als Lieferanten zugreift und die keine LTPO-Panels in der Masse produzieren können.

Es wäre denkbar, dass der Schritt mit dem iPhone 15 kommt, aber das hängt dann von den Partnern und deren Preisen ab. Das teure Panel von Samsung Display wird man hier jedenfalls nicht einkaufen, das gibt es weiterhin nur für die Pro-Modelle.

Video: iPhone 13 Pro nach 3 Monaten

