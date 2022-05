Apple Music startet in zahlreichen Audi-Modellen

Audi integriert den Streamingdienst Apple Music ab sofort in das Infotainmentsystem zahlreicher Modelle.

Dadurch können Kunden mittels Internet-Datenanbindung im Fahrzeug direkt über das Multi Media Interface (MMI) auf die abonnierten Dienste zugreifen. Die neue Apple-Music-Integration ermöglicht es Kunden, direkt aus dem Audi Infotainmentsystem auf ihren persönlichen Apple Music Account zuzugreifen. Nach der Verknüpfung eines aktiven Abonnements mit dem Fahrzeug haben die Abonnenten Zugriff auf die komplette Musikbibliothek von Apple.

Die Integration von Apple Music erfolgt in Europa, Nordamerika und Japan in fast allen Audi Fahrzeugen ab Modelljahr 2022. Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen ist die Integration automatisch per Over-the-Air-Update möglich.

Aktivierung über Audi-Infotainmentsystem

Zur Aktivierung von Apple Music öffnen Kunden die App im Infotainmentsystem ihres Audi und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit der Apple-ID anzumelden, die sie für Apple Music verwenden. Um die Einrichtung abzuschließen, müssen sie einen Bestätigungscode einzugeben, der ihnen an ihr Smartphone zugeschickt wird.

Die Abrechnung der anfallenden Mobilfunkkosten für das Datenstreaming erfolgt für Audi Besitzer in Europa über ein Datenvolumen bei der „Cubic-Telekom“. Die ersten drei Gigabyte sind dabei kostenlos.

Apple Music 4 Monate kostenlos

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es weiterhin eine Aktion, über die man Apple Music vier Monate kostenlos ausprobieren kann. Das ist auch mehr Testzeit, als Nutzer bei Apple selbst erhalten können. Nach Ablauf des Angebots verlängert sich das Abonnement automatisch monatlich, außer es wird mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Probezeit gekündigt.

Die vier Gratismonate gelten wie bei solchen Aktionen üblich nur für neue Abonnenten. Der benötigte Gutscheincode verfällt 30 Tage nach Erhalt.

