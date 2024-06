Apple öffnet das iPad erstmals mit iPadOS 18

Das iPhone hat es schon seit iOS 17.4 hinter sich, im Herbst steht der Schritt mit den Alternativen für den App Store dann auch mit iPadOS 18 beim iPad an. Apple muss sich öffnen, denn das Tablet wurde bekanntlich als Gatekeeper eingestuft.

Mit der zweiten Beta von iPadOS 18 kommen die bekannten Änderungen auf das große Display, wir werden sie also vermutlich nicht mehr mit iPadOS 17 sehen. Wir werden also Alternativen für den App Store sehen und Sideloading gibt es auch.

Die Änderungen für Apps in der Europäischen Union (EU), die derzeit iOS-Nutzern in den 27 EU-Mitgliedsländern zur Verfügung stehen, können jetzt in iPadOS 18 beta 2 mit Xcode 16 beta 2 getestet werden.

Außerdem umfassen das Web Browser Engine Entitlement Addendum für Apps in der EU und das Embedded Browser Engine Entitlement Addendum für Apps in der EU jetzt auch iPadOS.