Apple TV und HomePod: Dolby Atmos kommt

Apple präsentierte diese Woche den HomePod mini, signalisierte aber schon vor ein paar Tagen, dass der Speaker (oder nun das Speaker-Lineup) mehr in den Fokus rücken. Mit tvOS 14.2 wird man den HomePod zum Beispiel dauerhaft als Standard-Speaker wählen können (muss man bisher noch manuell machen).

Apple TV 4K: Zwei HomePods für das Heimkino

Auf der Webseite von Apple findet man mittlerweile auch einen Vergleich der zwei HomePods und abgesehen vom Sound sind sonst fast alle Haken bei den Features gleich. Der HomePod mini bekommt jedoch kein „Räumliches Bewusstsein“ und kein „Heimkino mit Apple TV 4K“. Das mit dem Heimkino ist neu für uns.

Bei The Verge hat man daher mal bei Apple nachgefragt und die haben bestätigt, dass der große HomePod bald Dolby Atmos in Kombination mit einem Apple TV 4K bekommen wird. Man kann es mit einem HomePod nutzen, Apple empfiehlt aber ein Stereo-Paar am TV. Zwei HomePods ersetzen also bald die Soundbar.

Man kann auch zwei kleine HomePods dafür nehmen, dann gibt es aber eben nicht die Heimkino-Option. Ein großer und kleiner HomePod lassen sich übrigens nicht als Stereo-Paar koppeln. Knapp 600 Euro ist nicht günstig, mit Blick auf Preise von guten Soundbars aber eigentlich schon fast eine Überlegung wert.

HomePod-Heimkino: Ein Vor- und ein Nachteil

Diese Kombination hat einen Vorteil und einen Nachteil. Man kann sie kabellos über AirPlay 2 nutzen, die HomePods also vielleicht etwas besser im Raum platzieren, aber es funktioniert eben nur mit einem Apple TV. Wer jedoch ausschließlich die Set-Top-Box am TV nutzt, für den könnten zwei HomePods interessant sein.

