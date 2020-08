Apple TV+ soll AR-Feature bekommen

Apple startete Apple TV+ mit einem sehr interessanten Deal: Wer ein neues Gerät von Apple kauft, der bekommt ein volles Jahr kostenlos dazu. Bei vielen läuft der Deal im Herbst/Winter ab, doch Apple könnte die Probephase beibehalten.

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, will Apple den Dienst unter anderem mit AR-Inhalten (Augmented Reality) aufwerten. Dieses Feature sollte schon im Herbst starten, könnte aber erst 2021 kommen. Gurman behauptet auch, dass Apple mit dem Gedanken spielt, eine kostenlose Probephase beizubehalten.

Apple wird zwar kein voller Jahr mehr verschenken, aber es wäre denkbar, dass es einige Gratismonate gibt. Um eine Kündigungswelle im Herbst und Winter zu verhindern, müsste Apple dann aber auch bald neue Inhalte nachreichen. Ich denke aber nicht, dass AR-Funktionen da eine große Wirkung haben werden.

In the new feature, elements of a TV show, like characters or objects, would be displayed on a viewer’s phone or tablet and integrated into the surrounding environment. For example, someone watching a moon-walking scene in the Apple show “For All Mankind” might be able to see a virtual lunar rover on their device’s display, seemingly perched atop their living room coffee table.