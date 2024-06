Apple Vision Pro: Nur noch wenige Tage bis zum Start in Deutschland

Am Montag startet die WWDC 2024 und Apple wird den Fokus auf Software legen und keine neue Hardware zeigen. Es könnte aber Details zu „alter“ Hardware für uns geben, denn der globale Marktstart der Apple Vision Pro steht endlich an.

Apple Vision Pro: Lieferungen noch im Juni

Vor ein paar Tagen haben wir schon erfahren, dass es Ende Juni in Europa losgeht und der bekannte Analyst und Insider Ming-Chi Kuo schließt sich da in etwa an. Er hat nämlich gehört, dass die Auslieferungen in Deutschland noch Mitte Juni starten.

Es wird nicht ganz klar, ob das die Lieferungen an die Stores von Apple oder an die Kunden sind, ich vermute aber an die Stores. Der Start in Deutschland dürfte aber nur noch wenige Tage entfernt sein, wobei der Zeitpunkt nicht ganz optimal ist.

Apple Vision Pro: Start im Hochsommer

Ich nutze gerne und regelmäßig VR-Brillen, aber es gibt eine Zeit, in der diese eher herumliegen und Staub sammeln: Hochsommer. Man geht mehr raus und es wird bei VR-Brillen gerne warm unter der Brille, das macht im Sommer weniger Spaß.

Vermutlich möchte Apple das „abhaken“, bevor dann im Herbst die neuen iPhones und Co. kommen, aber ein Launch im Sommer ist bei Technik, und vor allem bei VR, nicht optimal. Ich bin dennoch extrem auf die erste Apple Vision Pro gespannt.

