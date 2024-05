Apple Vision Pro: Mögliches Datum für Start in Europa aufgetaucht

Apple wird am Montag in einer Woche die WWDC starten und uns am 10. Juni viele neue Updates präsentieren. Hardware spielt auf dem Event zwar keine große Rolle, aber sie spielt immer wieder eine und in diesem Jahr könnte es die Vision Pro sein.

Nach dem Start in den USA stehen weitere Länder auf dem Plan von Apple und wir haben schon gehört, dass die Schulungen in Deutschland bereits laufen. Jetzt hört man aus Frankreich, dass der Launch der Apple Vision Pro für Juni geplant wird.

Genau genommen soll es Ende Juni losgehen und die Apple Stores sollen jetzt Platz im Lager machen. Am 28. Juni findet wohl ein Meeting der Mitarbeiter von Apple statt, bei dem man eine Produktneuheit vorstellt, damit alle informiert sind.

Apple bringt neue Produkte gerne an einem Freitag auf den Markt (nicht immer), das könnte also unser Datum für Europa sein. Wobei an dieser Stelle erwähnt sei, dass es eine Meldung aus Frankreich ist, wir kennen keine Details für Deutschland.

