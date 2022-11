Apple Watch Ultra: Das Saphirglas im Härtetest

Während Apple einige Medien zu einem kurzen Urlaub Trip nach Hawaii eingeladen und sie dort die Apple Watch Ultra hat testen lassen, wurde auf JerryRigEverything der bekannte Härtetest veröffentlicht, der die Smartwatch unter die Lupe nimmt.

In diesem Fall geht es Zack aber ein bisschen anders an, denn während er bei den Smartphones schaut, wie gut man sie biegen kann und was Feuer ausmacht, hat ihn vor allem eine Sache interessiert: Wie gut ist das Saphirglas auf der Frontseite?

Bei diesem Härtetest kommen auch noch andere Uhren zum Einsatz, es ist also nicht nur für Besitzer einer Apple Watch Ultra interessant. Apple nutzt Saphirglas übrigens schon immer bei der Apple Watch, allerdings nur bei den Editions- und Edelstahl-Modellen. Das ist also kein Alleinstellungsmerkmal dieser Smartwatch.

