Der Vergleich: Apple Watch vs. Google Pixel Watch

Apple brachte vor ein paar Wochen die mittlerweile 8. Generation der Apple Watch auf den Markt und hat jetzt auch ein Ultra-Modell. Es hat sich viel getan. Für Google ist die Pixel Watch die erste Smartwatch. Doch wie schlägt sich diese eigentlich?

Ich habe die beiden Smartwatches verglichen und in den letzten Tagen parallel im Alltag getragen. Da ich das Pixel-Ökosystem von Google immer besser finde und die Apple Watch ein Faktor ist, der mich bei Apple hält, war ich sehr gespannt.

In diesem Fall habe ich übrigens noch die Apple Watch Series 7 genutzt, da sie abgesehen vom Temperatursensor (der wohl nicht zuverlässig ist, dazu aber bald mehr) quasi identisch mit der Series 8 ist. Und in beiden Fällen ist es die dunkle Edelstahl-Version mit einem schwarzen Sportarmband aus Silikon gewesen.

Video: Apple Watch vs. Google Pixel Watch

Apple Watch vs. Google Pixel Watch: Meine Stichpunkte

Die Verarbeitung und Haptik ist bei beiden Uhren sehr hochwertig und es sind keine leichten Alu-Modelle, man spürt diese am Handgelenk. Die Druckpunkte sind gut und auch die Krone fühlt sich mit dem haptischen Feedback fast identisch an.

Bei der Größe gibt es aber einen klaren Unterschied, denn die Pixel Watch ist eine ganze Ecke kleiner. Sie ist mit der 41 mm-Version der Apple Watch vergleichbar, ich trage aber eine 45 mm-Version. So eine würde ich mir auch bei Google wünschen, denn sie ist mir tatsächlich zu klein. Bei der Auswahl ist Google auch nicht gut aufgestellt. Ich würde zwar die Edelstahl-Version bevorzugen und nutze sie ja bei der Apple Watch (nicht mehr, dazu bald mehr), aber eine Alu-Version oder andere Modelle wären als Auswahl nicht schlecht.

Das trifft auch auf das Display zu, denn die Pixel Watch hat auch noch recht dicke Displayränder. Diese werden zwar oft gut versteckt, aber da das Display auch noch rund ist und Inhalte oben und unten abgeschnitten sind, fällt das doch deutlich auf. Optisch mag ich zwar eine runde Smartwatch, zum Ablesen finde ich die Form der Apple Watch aber praktischer. Was aber beide Modelle haben: Ein wirklich gutes und helles OLED-Display.

Beide Uhren nutzen ein eigenes Armband, was Apple seit der ersten Apple Watch unterstützt. Die Bänder sind teilweise absurd teuer, aber ich habe noch Bänder meiner ersten Apple Watch und das gleicht das etwas aus. Google nutzt auch einen proprietären Standard und auch hier kann man die Bänder schnell wechseln. Die Auswahl ist zum Start schon ordentlich und das Sportband hat eine gute Qualität. Da finde ich beide ebenbürtig, mit dem Hinweis, dass Google noch beweisen muss, dass sie sowas auch 5+ Jahre durchziehen.

Beim OS hat mich die Pixel Watch überrascht, denn sie läuft sehr flüssig und der alte Chip ist nicht spürbar. Da sieht man wieder, dass es ein Vorteil ist, wenn OS und Hardware intern entwickelt werden. Bei der Apple Watch ist das aber nicht anders. Wear OS ist seit Version 3 okay und der Aufbau ist deutlich besser geworden. Ich mag beide Oberflächen und würde hier keinen klaren Gewinner wählen.

Bei den Apps könnte man meinen, dass Google noch aufholen muss, da es die erste Pixel Watch ist, aber nein. Wear OS (einige kennen es noch als Android Wear) gibt es schon ewig und das Angebot an Apps ist tatsächlich ebenbürtig. Seien es ToDo-Apps, Spotify, Shazam und vieles mehr, da nehmen sich beide nicht viel.

Die Watchfaces machen allerdings einen großen Unterschied. Apple und Google haben beide eigene und exklusive Watchfaces und die sehen gut aus. Die Auswahl ist bei Apple minimal größer, dafür ist bei Apple mehr Schrott (in meinen Augen) dabei. Das wäre ein Gleichstand. Doch da Wear OS offen ist und man sich Watchfaces von Drittanbietern herunterladen kann, ist die Auswahl viel größer und besser. Das ist die größte Schwäche der Apple Watch und diesen Nachteil gibt es bei Google nicht.

Die Performance des OS ist ja wie erwähnt ebenbürtig, aber bei der Akkulaufzeit liegt die Apple Watch vor der Google Pixel Watch. Wobei ich zwei Dinge anmerken muss: Ich komme mit beiden gut über den Tag und ein zweiter Tag wird schwierig, wäre aber bei der Apple Watch möglich. Die Pixel Watch hatte am Abend etwa 20 Prozent weniger Akku, aber es ist auch die kleine Version, die Apple Watch meiner Frau (41 mm) ist nicht besser. Beide sind also etwa auf einem Level und wenn man eine Apple Watch mit besserer Laufzeit will, muss man auch hier die große und dicke Ultra-Version kauen.

Bei den Sensoren und Health-Features sind sich die Uhren sehr ähnlich, es gibt einen Pulsmesser, Schrittzähler, Schlaftracking, SpO2, EKG und mehr. Da würde ich keinen klaren Gewinner wählen, denn da kann Google direkt auf die Basis von Fitbit zurückgreifen. Mich stört nur, dass bei Apple alles schön in der Health-App geregelt ist und Google für meinen Geschmack zu sehr auf Fitbit setzt. Ich wäre gerne unabhängig von Fitbit und würde alles in Google Fit packen.

Google garantiert drei Jahre lang Updates und Sicherheitsupdates gibt es bis 2025. Eine Update-Garantie gibt es bei Apple nie, aber mit Blick auf die Vergangenheit kann man sagen, dass vier große Updates drin sind. Da liegt man also etwas vor Google.

Apple Watch vs. Google Pixel Watch: Mein Fazit

Ich finde den Preis der Google Pixel Watch ehrlich gesagt nicht übertrieben, denn die Edelstahl-Version der Apple Watch ist doppelt so teuer. Nehmen wir mal die exakt gleichen Versionen, dann zahlt man für die Apple Watch gerade 850 Euro und bei der Google Pixel Watch sind es 430 Euro. Das ist ein riesiger Unterschied.

Für den Preis der Edelstahl-Version bekommt man bei Apple noch nicht einmal die Alu-Version, also hört bitte mit dem Preisargument auf. Was man aber kritisieren kann, ist die fehlende Auswahl bei Google. Eine Alu-Version wäre hilfreich und eine größere Version wäre Pflicht. Doch ich bin erstaunt, wie gut das erste Modell ist.

Die Google Pixel Watch fühlt sich wie eine runde Version der Apple Watch an und man spürt, dass sich Google stark an Apple orientiert hat. Gut so, denn Apple ist Marktführer. Gleichzeit verzichtet man aber auch auf einen Nachteil der Apple Watch und erlaubt Watchfaces von Drittanbietern, ein wirklich großer Mehrwert.

Haptik, Vibrationsmotor, OS, Apps, da passt sehr viel bei Google. Sollte man mit einer Pixel Watch 2 eine größere Version nachreichen und den Rand reduzieren, dann bin ich ehrlich: Es wäre die erste Smartwatch, die mich von einer Apple Watch weglocken könnte. Doch vor allem die Größe ist momentan ein K.O.-Kriterium.

Google hat eine sehr gute erste Generation abgeliefert und bei Kleinanzeigen bekommt man die Pixel Watch teilweise für etwa 200 Euro. Das ist absurd günstig für eine Edelstahl-Smartwatch. Falls ich mit der Größe leben könnte und Android nutzen würde, dann wäre die Google Pixel Watch momentan meine erste Wahl.

Ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich das Ökosystem wechseln soll, aber die Apple Watch war oft der entscheidende Faktor. Das lässt nach. Noch bin ich nicht bereit, aber Apple gibt sich bei der normalen Watch seit der Series 4 auch keine große Mühe als Marktführer und komplett ausschließen würde ich es nicht mehr.

Warten wir mal den Herbst 2023 ab, aber ich bin überrascht, wie sehr die Google Pixel Watch schon jetzt mit der Apple Watch mithalten kann. Und ich habe sehr hohe Erwartungen an eine Smartwatch, da muss mobiles Zahlen, LTE, Apps und Co. alles dabei sein. Von dieser Konkurrenz könnten Apple-Nutzer profitieren.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->