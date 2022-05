ATU und Allego errichten weitere 400 E-Ladesäulen

ATU und Allego haben aktuell einen Vertrag über die Ausrüstung von 400 weiteren ATU-Filialstandorten mit E-Ladesäulen unterzeichnet.

Bereits in diesem Jahr soll mit der schrittweisen Erweiterung des Ladenetzes begonnen werden. Konkret sieht der Vertrag die Errichtung von Schnellladesäulen an weiteren 400 ATU-Filialen mit rund 900 Ladepunkten vor. Dafür investiert Allego einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“.

ATU wird die Standorte für die Ladesäulen zur Verfügung stellen. Allego übernimmt den Aufbau und die Wartung der technischen Infrastruktur. Sie besteht aus High-Power-Charging-Ladesäulen (HPC) mit einer Ladeleistung von mindestens 150 KW.

Derzeit sehen die Planungen vor, dass wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Partner ATU bereits in diesem Jahr mit dem Ausbau des Ladenetzes an 85 Standorten beginnen werden. Zudem werden die bestehenden 41 Standorte noch vollständig auf 150 KW aufgerüstet.