9-Euro-Ticket im Apple Wallet nutzen

Das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr gilt bekanntlich ab 1. Juni 2022. Der Verkauf war letzte Woche Montag angelaufen und die Bahn vermeldete kurz darauf über eine Million Verkäufe. Doch wie kann man es im Apple Wallet nutzen?

Wer das 9-Euro-Ticket über die App der Bahn kauft, kann es auf einem iPhone nicht automatisch auch im Apple Wallet nutzen. Das hat einen einfachen Grund: Im Apple Wallet können laut Bahn aktuell nur Flexpreise (NV und FV) inklusive City-Ticket, Sparpreise (NV und FV) inklusive City-Ticket und das City mobil geladen werden. Das 9-Euro-Ticket gehört nicht zu diesen Tickettypen. Wer das Ticket allerdings im Apple Wallet nutzen möchte, hat andere Möglichkeiten.

Da man das 9-Euro-Ticket deutschlandweit bei zahlreichen Verkehrsverbünden erwerben kann, müsst ihr im Grunde nur checken, welcher Verkehrsverbund die Möglichkeit anbietet, das Ticket im Apple Wallet zu hinterlegen. Bekannt ist dies von der App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Um das Ticket in der BVG-App zu erwerben, muss man nicht in Berlin wohnen.

Wer das Ticket bereits direkt bei der Bahn erworben hat, kann nachträglich versuchen, es mit der App Pass2U Wallet für das iOS Wallet bereitzustellen.

Die Bundesregierung hatte kürzlich ein zweites Entlastungspaket beschlossen. Das nennt sich „Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten“ und beinhaltet in verschiedenen anderen Maßnahmen auch ein 9-Euro-Ticket für den ÖPNV.

Das 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr startet zum 1. Juni 2022 und ist bundesweit gültig. Das Ticket gilt deutschlandweit in Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Ausgenommen sind der Fernverkehr der DB AG, also z.B. ICE, IC, EC sowie die Flix-Züge und Busse. Das Nahverkehrs-Ticket kostet 9 Euro pro Monat und kann dreimal gebucht werden, also auch in den Hauptsommerferienmonaten Juli und August.

Wenn ein bestehendes Abo die Fahrradmitnahme vorsieht, bleibt dieser Vorteil im jeweiligen Geltungsbereich weiter bestehen. Ist die Fahrradmitnahme nicht Teil des bestehenden Abos oder handelt es sich um einen Neukunden, muss die Fahrradmitnahme regulär dazu gebucht werden.

Zeitkartenabonnenten sollen eine Gutschrift bzw. eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem 9-Euro-Ticket bekommen. Das gilt ebenso für Semestertickets. Den Bund kostet die Aktion übrigens etwa 2,5 Milliarden Euro.

Das 9-Euro-Ticket ist u. a. online, über die DB-Navigator-App, an DB-Fahrkartenautomaten und am Schalter erhältlich.

