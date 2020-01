Audio-Technica ATH-ANC300TW: Kabelloser Kopfhörer mit ANC

Gestern haben wir euch bereits einen ersten Schwung an kabellosen Kopfhörern mit ANC vorgestellt und heute geht es direkt weiter. Bei den Audio-Technica ATH-ANC300TW handelt es sich ebenfalls um einen kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, man findet die Hinweise auch im Namen.

Audio-Technica ATH-ANC300TW kommen bald

Preislich bewegt man sich bei 249 Dollar, wenn der Audio-Technica ATH-ANC300TW im Frühjahr 2020 in den USA auf den Markt kommt. Details für den deutschen Markt habe ich noch keine, rechnet aber mit 250 Euro im Sommer.

Audio-Technica gibt 4,5 Stunden Akkulaufzeit (13,5 Stunden mit Case), Bluetooth 5, Support für aptX und AAC (und SBC) und einen Transparenzmodus an. Es wird über USB C geladen, kabelloses Laden über Qi wurde aber leider nicht erwähnt.

Preislich starten die neuen Modelle mit ANC also durchaus alle in der Region von Apple mit den AirPods Pro und ich vermute, dass es auch noch dauern wird, bis wir noch preiswertere Modelle sehen werden. Die Libratone Track Air+ bleiben mit knapp 200 Euro also das günstigste Modell in der Kategorie.

Ich bin aber trotzdem gespannt, was wir hier 2020 alles sehen werden, das Jahr geht ja bereits gut los und da wird sich bis Weihnachten viel tun. Audio-Technica bietet wie die meisten noch eine App für Android und iOS an. Ich werde die ganzen Ankündigungen in diesem Bereich besonders im Auge behalten und dann werden wir sicher auch das ein oder andere Modell demnächst vorstellen.

