Panasonic und 1MORE zeigen kabellose Kopfhörer mit ANC

Vergangenes Jahr haben wir drei kabellose In-Ear-Kopfhörer mit ANC, also einer aktiven Geräuschunterdrückung gesehen. Wenn man das Modell von Huawei mit der offenen Bauweise dazu zählt, dann waren es vier Modelle. Diese Zahl wird sich 2020 mit Sicherheit deutlich steigern und die CES ist der Startschuss.

Panasonic zeigt zwei ANC-Modelle

Dort hat nämlich Panasonic die Chance genutzt, um das Modell RZ-S500W vorzustellen. Außerdem hat man das Modell direkt noch mit dem Technics-Branding gezeigt, dort heißt es EAH-AZ70W. Preise habe ich bisher noch keine gefunden, aber beide sollen im Juni 2020 auf den Markt kommen.

Die Akkulaufzeit liegt bei knapp 6 Stunden mit ANC, mit dem Case sind es 18 Stunden, man verspricht eine sehr gute Qualität beim Telefonieren, gesteuert wird über Touch, es gibt eine IPX4-Zertifizierung und eine eigene App.

iMORE bringt 2020 ebenfalls ANC

Darüber hinaus hat auch iMORE ein Modell mit ANC vorgestellt, welches knapp 200 Dollar kosten. 5 Stunden Laufzeit mit ANC (22 mit Case) und eine THX-Zertifizierung mitbringt. Geladen wird über USB C oder Qi (mit dem Case).

Es geht also los und ich rechne in den kommenden 10 Monaten mit sehr vielen neuen Modellen in diesem Bereich. Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit ANC waren mein Highlight 2019 und ich bin schon gespannt, welche Modelle wir 2020 sehen werden. Das Modell von iMORE wird noch im Januar in den USA erhältlich sein, da konnte ich aber keine Details für den deutschen Markt finden.

Apple AirPods Pro mit ANC im Test

