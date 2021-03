AVM FRITZ!Box 7530 erhält Releasekandidaten per Labor-Update

AVM versorgt seit einiger Zeit verschiedene weit verbreitete FRITZ!Box-Modelle mit einem neuen Labor-Update. Nun ist die AVM FRITZ!Box 7530 mit einem Releasekandidaten per Labor-Update an der Reihe.

Nachdem FRITZ!OS 7.25 bereits auf der FRITZ!Box 7590 gelandet ist, steht auch die AVM FRITZ!Box 7530 für das Update in den Startlöchern. Diese hat aktuell ihren Releasekandidaten per Labor-Update erhalten, sodass wir mit dem finalen Update vermutlich in Kürze rechnen dürfen.

Die FRITZ!Box 7530 bekommt aktuell die Labor-Version 07.24-86864 verpasst. Den Download der neuen Vorab-Firmware gibt es auf dieser Seite bei AVM und alle Neuerungen findet ihr hier.

Wer bereits eine Laborversion installiert hat, bekommt das Update in der Regel automatisch angeboten und kann es direkt über die Benutzeroberfläche installieren.

Heute gibt's ein Update im FRITZ! Labor für die FRITZ!Box 7530. Und zwar nicht irgendein Update: Es ist der Release Candidate 🥳💯🔥. Also: ✅ Labor aktualisieren

✅ Fleißig testen

✅ Feedback geben Oder noch schnell ins FRITZ! Labor einsteigen unter https://t.co/kvWTtvEzeV pic.twitter.com/kKAfxdtnd5 — FRITZ!Box (@AVM_DE) March 10, 2021

Zu bedenken gilt: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden.

