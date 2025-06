FRITZ!Smart Energy 250 Stromzähler-Sensor erhält ein Update

Eine neue Firmware-Version 3.60 für den intelligenten Stromsensor FRITZ! Smart Energy 250 ist ab sofort verfügbar. Das Update behebt ein Problem, das bei der Stromversorgung über USB gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen führen konnte.

Nutzer können das Update direkt über die Benutzeroberfläche ihrer FRITZ!Box installieren. Es soll die Stabilität und Zuverlässigkeit des Geräts verbessern.

Das Gerät war kürzlich in den Markt gestartet, und zwar zu 89 Euro (UVP). Derzeit ist es allerdings schon wieder vergriffen.

Der FRITZ!Smart Energy 250 wird per DECT mit der FRITZ!Box verbunden und magnetisch am digitalen Stromzähler befestigt. Dort liest er per Infrarot die Energiedaten aus und überträgt sie in das Smart Home von FRITZ! Über FRITZ!OS oder MyFRITZ!Net können die Daten dann in verschiedenen Zeitintervallen beobachtet und ausgewertet werden.

Eine ähnliche Lösung hatte ich neulich von Homematic IP vorgestellt.

Die Möglichkeiten des FRITZ!Smart Energy 250

Verbrauchsüberwachung: Der aktuelle Stromverbrauch wird in der FRITZ!App Smart Home, über MyFRITZ!Net und im FRITZ!OS fortlaufend angezeigt und für Vergleichszwecke aufbereitet

Langzeitstatistiken: Auf myfritz.net können die Anwender ihre Verbrauchsdaten über Wochen, Monate und Jahre hinweg auswerten.

Integration ins FRITZ! Smart Home: Volle Kompatibilität mit allen aktuellen FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basisstation.

Energieeffizienz steigern: Die in der FRITZ!App Smart Home dargestellten Verbrauchsdaten machen Einsparpotenziale sichtbar und liefern hilfreiche Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs.

Die technischen Details von FRITZ!Smart Energy 250

Stromsensor für digitale Stromzähler zum Auslesen und Übertragen von Energiedaten per Infrarot

Über DECT ins Heimnetz der FRITZ!Box eingebunden

FRITZ!OS, FRITZ!App Smart Home und MyFRITZ!Net zur Darstellung und Auswertung

Stromversorgung per Batterie (2 x AA Batterien) oder USB-Anschluss

Einfache Positionierung mit integriertem Magneten

Zum Preis von 89 Euro (UVP) erhältlich

