AVM: Supportende für weitere FRITZ!Boxen

AVM listet bereits seit Jahren fein säuberlich auf, für welche FRITZ!Boxen das Ende des Produktsupports und der Produktweiterentwicklung gekommen ist. Aktuell wurde diese Liste überarbeitet.

In der Übersicht finden AVM-Kunden Informationen über den Zeitpunkt der Einstellung der Weiterentwicklung (Bereitstellung von Updates und Patches) von AVM-Produkten (EOM – End of Maintenance) und der Einstellung des Herstellersupportes (EOS – End of Support).

Außerdem betont das Unternehmen: Auch wenn das End of Maintenance oder End of Support erreicht ist, bleibt die Produkt-Garantiedauer von – in der Regel – 5 Jahren bestehen.

Zu erwähnen wären nun die Modelle FRITZ!Box 7581, FRITZ!Box 7580 und auch FRITZ!Box 6590 Cable.

Bei der FRITZ!Box 7581 war der EOM – End of Maintenance bereits Ende 2019 erreicht und der End of Support steht in Kürze an, genauer gesagt am 31. Mai 2020.

Die FRITZ!Box 7580 folgt in etwa 8 Monaten mit dem End of Maintenance, also am 2. Januar 2021, bis dann am 30. November 2022 der End of Support erreicht ist.

Die FRITZ!Box 6590 Cable wird die Einstellung der Weiterentwicklung noch in diesem Jahr erreichen, und zwar am 31. Dezember 2020. Ein halbes Jahr später, also am 30. Juni 2021, ist dann auch mit dem Support Schluss.

