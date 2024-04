WhatsApp führt Passkeys unter iOS ein

WhatsApp führt ab sofort die Unterstützung von Passkeys für alle iOS-Nutzer ein. Android-Nutzer können das Feature bereits seit vergangenem Jahr nutzen.

Passkeys ersetzen herkömmliche Passwörter durch einzigartige kryptografische Schlüsselpaare, die sicherstellen sollen, dass sich nur der Nutzer einloggen kann.

Der Schlüssel wird nach erfolgreicher biometrischer Authentifizierung auf dem Gerät gespeichert, wodurch Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden wie OTP per SMS und E-Mail überflüssig werden. Diese Funktion ersetzt das per SMS zugesandte Einmalpasswort im Anmeldeprozess und macht ihn sicherer, so WhatsApp.

Die Verifizierung via Passkey kann in der App über Einstellungen → Konto → Passkeys aktiviert werden. Ist dies geschehen, können Nutzer sich mit einem Passkey ihrer Wahl (Gesichtserkennung, biometrische Kennung oder PIN) bei WhatsApp einloggen, ohne einen Einmal-Code per SMS nutzen zu müssen.

Die neue Option wird ab sofort und über die kommenden Wochen für alle iOS-Nutzer verteilt.

