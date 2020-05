FRITZ!Box 7490 und 7590: AVM veröffentlicht Labor-Update

Ab sofort steht erneut ein frisches FRITZ!OS als Laborversion für die FRITZ!Box-Modelle 7590 und 7490 zur Verfügung. Verschiedene Fehlerbehebungen sollen für eine bessere Leistung im Heimnetz sorgen.

Das FRITZ! Labor soll wie angekündigt in den nächsten Wochen stetig stabiler werden. Neue Funktionen dürfen wir nun nicht mehr erwarten. Mittlerweile sind wir bei Version 07.19-78839 bzw. 07.19-78834 angekommen. Die finale Ausgabe von FRITZ!OS 7.20 sollte also nicht mehr all zu weit entfernt sein.

Den Download der neuen Vorab-Firmware gibt es auf dieser Seite bei AVM und alle Neuerungen findet ihr wie üblich hier. Die FRITZ!Box 6590 und 6490 werden vermutlich auch in dieser Woche in Kürze ebenfalls dieses Update erhalten.

Neue Woche, neues Update: Im FRITZ! Labor machen FRITZ!Box 7590 und 7490 abermals einen Schritt in Richtung FRITZ!OS 7.20. 🔬👨‍🔬👩‍🔬🧪 Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen letzte Woche, die das u.a. ermöglicht haben. Gern weiter so: https://t.co/MnrP6YWdlM pic.twitter.com/yLyNJOklwb — FRITZ!Box (@AVM_DE) May 25, 2020

Zu bedenken gilt: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden.

