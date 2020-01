Bluetooth: Neuer Audio-Standard ist offiziell

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat heute in Las Vegas die nächste Generation von Bluetooth Audio angekündigt.

Diese hört auf den Namen LE Audio und soll die Bluetooth-Audioleistung verbessern sowie erweiterte Unterstützung für Hörgeräte und Audio Sharing ermöglichen.

Bluetooth Audio wird künftig zwei Betriebsarten unterstützen: Während LE Audio auf Bluetooth Low Energy (LE) basiert, arbeitet Classic Audio weiterhin mit Bluetooth Classic. LE Audio ermöglicht die Entwicklung ähnlicher Audioprodukte und Anwendungsfälle wie Classic Audio, führt aber gleichzeitig neue Funktionen ein.

LE Audio soll einen neuen „hochwertigen“ und gleichzeitig stromsparenden Audio-Codec enthalten. Somit soll LC3 hohe Qualität auch bei niedrigen Datenraten bieten.

– Manfred Lutzky, Leiter Audio für Kommunikation am Fraunhofer IIS

Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass LC3 die Audioqualität gegenüber dem in Classic Audio enthaltenen SBC-Codec verbessern wird und das bei einer 50 Prozent niedrigeren Bitrate. Entwickler nutzen diese Energieeinsparungen, um Produkte mit längerer Akkulaufzeit zu entwickeln. Wenn die aktuelle Akkulaufzeit bereits ausreicht, können sie stattdessen die Größe des Geräts durch den Einsatz kleinerer Batterien reduzieren.

Multi-Stream-Audio ermöglicht zudem die Übertragung mehrerer unabhängiger, aber synchronisierter Audioströme zwischen einer Audioquelle, beispielsweise einem Smartphone, und einem oder mehreren Audio-Ausgangsgeräten.

Mit LE Audio kündigt die Bluetooth SIG auch Broadcast Audio an. Mit dieser Funktion kann ein Sender Töne an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern übertragen. Die Bluetooth-Audiofreigabe kann sowohl persönlich als auch standortbezogen erfolgen.

Dank ortsbezogenem Audio Sharing können öffentliche Einrichtungen nun Bluetooth Audio nutzen, um ihren Besuchern Audioinhalte zur Verfügung zu stellen.

[…] Zum Beispiel können Passanten selbstständig den Ton von stillen Fernsehern in öffentlichen Einrichtungen empfangen. Einrichtungen wie Theater und Hörsäle bieten eine Audio-Übertrag für Besuchern mit Hörverlust an oder stellen die Tonspur in mehreren Sprachen zur Verfügung..

– Peter Liu von der Bose Corporation und Mitglied des Board of Directors der Bluetooth SIG