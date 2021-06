Celia Keyboard: Huawei hat jetzt eine eigene Tastatur-App

Huawei hat nach dem Aus der Google-Dienste damit begonnen das Angebot von Google so schnell es geht nachzubauen. Dazu gehören große Dienste wie eine App für Karten oder Musik, aber eben auch kleinere Apps, wie jetzt eine neue Tastatur.

Mit dem „Celia Keyboard“ hat Huawei diese Woche eine eigene Tastatur in der AppGallery veröffentlicht, die natürlich kostenlos heruntergeladen werden kann. Damit will man eine eigene Alternative für Google Gboard und Co. anbieten.

Die Tastatur ist schlicht aufgebaut, sie unterstützt eine Spracheingabe (Celia ist der Assistent von Huawei) und es sind direkt 170 Sprachen dabei. Verantwortlich ist Aspiegel SE, das ist ein Tochterunternehmen für solche Dienste von Huawei.

Ein logischer Schritt und eigentlich auch eine wichtige App, da Smartphone-Nutzer ihre Tastatur täglich mehrmals nutzen. Falls ihr euch das neue Celia Keyboard auf eurem Gerät anschauen wollt, dann findet ihr die App in der Huawei AppGallery.

