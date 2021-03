Corona-SMS für Einreisende gestartet

Menschen, die nach Deutschland einreisen, erhalten ab heute eine SMS der Bundesregierung, sobald ihr Mobiltelefon sich in ein deutsches Mobilfunknetz einbucht.

Damit soll über die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Einreise- und Infektionsschutzbestimmungen informiert sowie auf geltende Infektions­schutz­maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hingewiesen werden.

Inhaltlich bietet die SMS allerdings nicht viel, sondern verweist vielmehr auf die Webseite des Bundes mit weiteren Informationen. Der Text der SMS lautet wie folgt:

Die Bundesregierung: Willkommen/Welcome! Bitte beachten Sie die Test-/Quarantäneregeln; please follow the rules on tests/quarantine: https://bmg.bund.de/covid19