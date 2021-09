Kommt erst 2025: Cupra zeigt Konzept für kompaktes Elektroauto

VW ID.2: Volkswagen plant IAA-Preview für kompakten Elektro-SUV

Die IAA steht vor der Tür und es wird eine große Konzept-Show in diesem Jahr. Vor allem die Volkswagen-Marken haben einiges geplant, was dann in den kommenden Jahren erhältlich sein wird. Das Highlight von Volkswagen: Der VW ID.2. VW ID.2…31. August 2021 JETZT LESEN →