Das iPhone ist bei US-Teenagern die klare Nummer 1

Weltweit gesehen ist Android die Nummer 1 beim Marktanteil, da es mittlerweile auch einfach eine viel größere Vielfalt an Geräten für alle Länder gibt. Doch im Heimatmarkt dominiert Apple mit dem iPhone – und die Zukunft sieht gut aus.

Fast alle Teenager haben/wollen ein iPhone

Eine jährliche Umfrage von Piper Sandler, die das seit über einem Jahrzehnt in den USA machen, hat ergeben, dass 87 Prozent der Teenager ein iPhone nutzen. Das sind doppelt so viele, wie vor 10 Jahren. Und es geht für Apple sogar bergauf.

88 Prozent der Teenager wollen sich ein iPhone zulegen, Apple muss ich um die Zukunft in den USA also keine Gedanken machen, die Basis ist da. Das erklärt dann übrigens auch, warum Google eine so große Kampagne gegen iMessage startet.

Dieser Dienst hält die Nutzer in den USA tatsächlich im Ökosystem von Apple. Kann man sich hier (und weltweit) kaum vorstellen, da es Alternativen wie WhatsApp gibt. Doch in den USA muss man ein iPhone besitzen, wenn man dazugehören möchte.

Die Apple Watch dominiert hier ebenfalls

Die Apple Watch ist mit 31 Prozent übrigens noch nicht so weit verbreitet, aber das liegt auch daran, dass Smartwatches bei Teenagern noch nicht beliebt sind, der allgemeine Anteil liegt nur bei 36,8 Prozent. Apple dominiert hier also ebenfalls.

Mit über 14.000 Teenagern in 47 US-Bundesstaaten ist diese Umfrage durchaus repräsentativ, das ist eine recht hohe Zahl dafür. In den USA liegt der allgemeine Marktanteil von Android übrigens bei ca. 45 Prozent, in Deutschland bei 57 Prozent.

Und weltweit hat Google einen Marktanteil von etwa 70 Prozent.

Video: Das Apple iPhone 15 Ultra

