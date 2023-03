Dauer-Livestream: Zattoo startet mit Netzkino einen FAST-Channel

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo startet seinen ersten eigenen „FAST-Channel“. Mit Netzkino kommen ab sofort ausgewählte On-Demand-Titel direkt als Livestream zu den Usern.

Mit dem neuen FAST (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) Channel Netzkino bietet Zattoo ab sofort auch linear Unterhaltung mit Spielfilmen aus den Genres Romance, Comedy, Action, Thriller und Horror. Dazu greift Zattoo auf bereits verfügbare Inhalte des Anbieters Netzkino, einer Marke der PLAION PICTURES GmbH, im eigenen On-Demand-Bereich zurück, die monatlich um mehr als 20 neue Titel ergänzt werden sollen.

Ab sofort in der Senderübersicht

Nutzer von Zattoo finden den neuen Sender ab sofort in ihrer Senderübersicht und können diesen auf Wunsch auch als Favorit in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Zudem können die Inhalte jederzeit pausiert, von vorne gestartet, aufgenommen oder sieben Tage rückwirkend geschaut werden. Der Sender steht allen Abonnenten sowie Nutzern des werbefinanzierten Free Modells in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Mit den von Netzkino zur Verfügung gestellten Titeln übernimmt Zattoo die Programmerstellung des neuen FAST-Channels. Dabei werden Werbepausen zwischen den Inhalten oder während einer laufenden Sendung geschaltet. Die Vermarktung der Werbeplätze übernimmt Zattoo ebenfalls selbst und greift dazu auf die eigene Dynamic-Ad-Substitution-Technologie zurück. Diese ermöglicht es, Werbung zielgruppenspezifisch auszuspielen.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

