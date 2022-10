deezer Student: 6 Monate für unter 6 Euro

Der Streamingdienst Deezer hat aktuell ein frisches Angebot für Studenten am Start: Im Zeitraum vom 17. Oktober bis 14. November können User, die an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sind, den neuen Deezer Student Deal in Anspruch nehmen.

Das bedeutet: Für 0,99 € pro Monat erhalten sie alle Vorteile von Deezer Premium, wie beispielsweise werbefreies HIFI Musikerlebnis (auch ohne Internetverbindung) oder auch unbegrenztes Überspringen von Songs. Wer im genannten Aktionszeitraum bucht, zahlt den verringerten Preis für 6 Monate.

Wer von einem anderen Streamingdienst wechselt, kann einem Klick seine Songs zu Deezer übertragen. Und dort stehen dann Tools wie beispielsweise SongCatcher – eine Funktion zur Musikerkennung – zur Verfügung.

Zu den Deezer-Angeboten →

Tanken: Bezahle über PACE Drive mit giropay und spare 8 Cent/Liter Die kostenlose PACE-Drive-App ermöglicht das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Aktuell lassen sich damit 8 Cent/Liter sparen. Wer die PACE-Drive-App mit der Zahlungsart giropay nutzt, kann aktuell im Rahmen einer neuen Aktion 8 Cent/Liter sparen. Die Aktion gilt für…17. Oktober 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->