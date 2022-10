Deezer ermöglicht Musikerkennung durch Summen, Singen oder Pfeifen

Der Musik-Streamingdienst Deezer hat kürzlich ein Update der SongCatcher-Funktion in der App gestartet. Nun kann man einen Titel identifizieren, indem man Teile davon summt, singt oder pfeift. Deezer ist somit der einzige Musik-Streaming-Dienst weltweit, der eine Titelerkennung mit Summen, Singen und Pfeifen als Teil seiner In-App-Suchfunktion anbietet.

Alle Nutzer mobiler Geräte können auf die in die Deezer-App integrierte Funktion zur Musikerkennung zugreifen. Mit dieser lassen sich unbekannte Tracks per Knopfdruck identifizieren. SongCatcher kann über die Such-Funktion in der Deezer App gestartet werden und so der Namen des Tracks und des Interpreten in Hörweite oder eben nun indem man Teile davon summt, singt oder pfeift identifiziert werden.

Deezer ist eine Musik-Streaming-Plattformen mit mehr als 90 Millionen verfügbaren Titeln. Über das werbefinanzierte Deezer-Free-Angebot kann Deezer kostenlos, mit Einschränkungen (bei Deezer Free können Songs nur in der Zufallswiedergabe abgespielt werden und es gibt Werbeunterbrechungen) und ohne HiFi Qualität genutzt werden.

