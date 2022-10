Der Apple A16 ist nur ein sehr kleiner Sprung

In diesem Jahr trennt Apple erstmals das normale iPhone von den Pro-Modellen und spendiert dem iPhone 14 weiterhin den Apple A15. Den Apple A16 gibt es nur im iPhone 14 Pro. Doch Käufer müssen sich da keine großen Gedanken machen.

Den Unterschied spürt man im Alltag absolut gar nicht, so jedenfalls meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und die Benchmarks zeigen auch, dass der Sprung bei der Single-CPU-Performance maximal bei 10 Prozent liegt. Doch warum ist das so?

Der „schnellste“ Smartphone Chip

Apple wirbt zwar mit dem 4-nm-Verfahren und es ist womöglich der „schnellste Chip in einem Smartphone“, aber wie Macworld anmerkt, ist es das bisher kleinste Upgrade eines Chips, was es je in einem iPhone gab. Genau genommen ist es nämlich weiterhin das 5-nm-Verfahren, TSMC hat das aber noch etwas optimiert.

Heißt, mal ganz simpel ausgedrückt: Das ist ein Apple A15 mit einer etwas höheren Taktrate. Und der Schritt zu LPDDR5 RAM dürfte einen größeren Effekt haben. Wer einen wirklich großen Chip-Sprung möchte, der muss dann wohl 2023 abwarten.

Großes Chip-Upgrade für 2023

Da steht das 3-nm-Verfahren bei TSMC an und Chips wie der Apple A17 oder Apple M3 werden wieder ein spürbar großer Sprung sein. Daher gibt es auch Berichte, dass die Akkulaufzeit beim iPhone 14 Pro teilweise schlechter, als beim iPhone 13 Pro ist. Der Effizienzgewinn des Chips gleicht nicht das neue Always-On-Display aus.

Außerdem ist es interessant, dass das iPhone 14 dennoch Dinge wie Action Mode und Photonic Engine beherrscht, normalerweise argumentiert Apple immer gerne mit dem Chip, warum etwas nicht geht. Ich vermute mal, dass man gewisse Dinge (jedenfalls die Photonic Engine) auch auf die 13er-Reihe von 2021 bringen könnte.

Jedenfalls auf die Pro-Modelle, denn A15 ist nicht gleich A15. Doch das iPhone 14 hat den gleichen Chip wie das iPhone 13 Pro (also mit der besseren 5‑Core GPU).

Ich muss aber auch sagen, dass mir Chip-Upgrades mittlerweile komplett egal sind. Selbst der Schritt zum 3-nm-Verfahren. Wenn, dann interessiert mich das nur, weil die Geräte effizienter werden und die Akkulaufzeit besser wird. Doch selbst die ist ja mittlerweile so gut, dass es mich nicht stört, ob das ein A14, A15 oder A16 ist.

