Deutsche Bahn verzeichnet Wachstum

Deutsche Bahn testet Gastrobestellung per App

Die Deutsche Bahn plant die Einführung von Gastrobestellungen per App. Das berichtet in dieser Woche die WirtschaftsWoche. Ab Herbst will die Bahn demnach diesen Service hierzulande auf einer Pilotstrecke einführen, nachdem er bereits auf einer Verbindung nach Frankreich getestet wurde.…1. Februar 2020 JETZT LESEN →