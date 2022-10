Deutsche Bahn veröffentlicht den besseren Navigator

Die Deutsche Bahn (DB) hat die Apps für den Next DB Navigator in den App-Stores veröffentlicht. Damit haben sie offiziell die Beta-Phase verlassen. Die Software bietet Zugriff auf das User-Profil und ermöglicht Reiseplanungen bzw. -buchungen.

Die Webseite next.bahn.de und die App Next DB Navigator bieten Bahn-Kunden einen Einblick in die neuen Systeme der Bahn. Vor allem ein frisches Design sowie eine optimierte Benutzerführung fallen sofort auf. Wichtig zu wissen: Die Next DB Systeme sind unabhängig und parallel zu den aktuellen Vertriebssystemen bahn.de und DB Navigator verfügbar.

In den kommenden Monaten will die Bahn die Funktionen, Angebote und Service-Inhalte weiter ausbauen. Häufige Fragen zur Next DB Navigator App und deren Funktionen stellt man ebenso zur Verfügung, wie allgemeine Neuigkeiten rund um das „Next-Angebot“.

Next DB Navigator Preis: Kostenlos

Zuletzt hatte die Deutsche Bahn (DB) verkündet, dass die Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 nach oben klettern. Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit den neuen Preisen war der 12. Oktober.

