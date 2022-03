Elektrizität: Deutschland will schneller auf erneuerbare Energien setzen

Die Invasion in der Ukraine hat in vielen Bereichen zu einem Umdenken der Regierung gesorgt, dazu gehört vor allem eine schnellere Unabhängigkeit von Öl, Gas und Kohle. Wie die Tagesschau berichtet, hat Franziska Brantner ein neues Ziel der Bundesregierung bestätigt, was für eine Unabhängigkeit bei der Stromerzeugung sorgen soll.

Bisher war geplant, dass Elektrizität in Deutschland bis 2050 „nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien“ stammen soll, jetzt will man das bereits 2035 erreichen.

Das diene demnach nicht nur der Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes, sondern sollte auch einen positiven Effekt auf das Klima haben. Für Kommunen, Unternehmen und andere Akteure sollen entsprechende Investitionen finanziell attraktiver werden.

Man habe „die ersten Gesetzentwürfe zum Osterpaket in die Ressortabstimmung gegeben“ und spricht von einer „nationalen Kraftanstrengung“, um erneuerbare Energien schneller in die Fläche zu bekommen. Man müsse jetzt „alles geben“.

