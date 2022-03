Oppo will euer Smartphone in unter 10 Minuten voll aufladen

Schnelles Laden ist bei den Herstellern aus China ein sehr wichtiges Thema und der Mobile World Congress 2022 war da in diesem Jahr eine große Bühne für die ein oder andere Ankündigung. Vor allem die BBK-Gruppe war sehr gut vorbereitet.

Realme machte gestern den Anfang und kündigte schnelles Laden mit bis zu 150 Watt an, was wir im zweiten Halbjahr auch bei OnePlus sehen werden. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, man will diese Zahl deutlich steigern.

Schnelles Laden mit bis zu 240 Watt

Mit 150W SuperVOOC kann man ein Smartphone mit einem 4.500 mAh großen Akku in 15 Minuten voll aufladen, mit 240W SuperVOOC sind bis zu 240 Watt bei Oppo möglich und das reicht, um den Akku in nur 9 Minuten voll aufzuladen.

Laut Oppo steigen „die Erwartungen der Anwender“ und daher muss man darauf reagieren. Es ist allerdings noch unklar, wie und wann wir 240W SuperVOOC in einem Oppo-Serienmodell sehen werden, aktuell ist das alles nur noch nicht final.

Benötigt es diesen Schritt wirklich?

Ich bleibe bei meiner Aussage, dass mich diese Entwicklung nicht reizt. Neue und moderne Smartphones haben mittlerweile eine so gute Akkulaufzeit und dank LTPO und neuen Chips wird diese weiterhin Jahr für Jahr ein kleines bisschen besser.

Mein Smartphone liegt in der Nacht sowieso nur herum und wird dann einfach auf einer Qi-Platte platziert, wo es am nächsten Morgen voll aufgeladen ist. Und wenn ich mal etwas mehr Akku benötige, kommt es mir nicht auf 5 oder 10 Minuten an.

Falls das irgendwann entscheidend wäre, würde ich mir eher Gedanken machen, wie ich meinen Tag optimieren kann. Ich mag Fortschritt, würde es aber begrüßen, wenn das Geld in andere Bereiche fließt, 150 Watt sind mehr als ausreichend.

Oppo Find X5 Pro: Test als Video

