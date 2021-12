Diabolical: Neue animierte Superhelden-Serie aus dem „The Boys“-Universum kommt zu Amazon Prime Video

Im Jahr 2022 wird Prime Video neue Einblicke in das Universum des Emmy-nominierten Amazon Original Serien-Hits The Boys gewähren.

In dieser Woche hat Amazon verkündet, dass sich Prime-Mitglieder auf die achtteilige Superhelden-Serie „Diabolical“ freuen dürfen. Produziert wird die Animations-Serie von einigen bekannten Gesichter der Unterhaltungsbranche wie Seth Rogen, Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer und Ilana Glazer oder Evan Goldberg.

-->

Diabolical soll ungesehene Geschichten aus dem The Boys-Universum enthüllen. The Boys basiert auf dem New York Times-Bestseller-Comic von Garth Ennis und Darick Robertson und wurde von dem ausführenden Produzenten und Showrunner Eric Kripke entwickelt.

In der Pressemeldung zur animierte Superhelden-Serie heißt es:

Überraschung! Wir sind mit acht Episoden unserer Zeichentrickserie Diabolical fast fertig. Wir haben einige unglaubliche Schöpfer um uns versammelt und ihnen eine Regel gegeben… nur ein Scherz, es gibt keine Regeln. Sie haben alles aus dem Ärmel geschüttelt und acht völlig unerwartete, lustige, schockierende, blutige, feuchte und emotionale Episoden abgeliefert. Ihr denkt, The Boys ist verrückt? Warten Sie, bis Sie das hier sehen! – Eric Kripke, ausführender Produzent von Diabolical.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Marvel Studios: Comeback von Daredevil ist offiziell Disney hat vor dem Start von Disney+ und dem großen Plan des Marvel Cinematic Universe, welches mittlerweile auch Serien enthält, viele Lizenzen verkauft. Und so sind einige Marvel-Inhalte entstanden, die nicht Disney gehören. Wie Daredevil. Marvel Studios: Daredevil kommt zurück…6. Dezember 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->