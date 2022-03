DKB Banking-App: Sparpläne im Finanzstatus und mehr

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hatte im August 2021 eine komplett neue Banking-App in Betrieb genommen, die von den Funktionen her allerdings etwas dünn aufgestellt war. Nun legt man abermals per Update nach.

Das Update auf Version 1.9.0 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe dürfte ebenfalls in Kürze folgen. Neu sind unter anderem die Sparpläne im Finanzstatus. Der Changelog der neuen Version liest sich wie folgt:

Deine Konten, deine Karten, deine Namen! Ab sofort kannst du deine Konten & Karten individuell benennen.

Jetzt werden auch deine Sparpläne im Finanzstatus angezeigt.

Verbesserungen für dein Nutzererlebnis: Terminüberweisungen von deinem Tagesgeldkonto werden jetzt korrekt bei den Aufträgen angezeigt

Verbesserungen bei der Freigabe von Aufträgen & Login im Banking, die Loginstabilität wurde verbessert.

Die DKB-App ist weiterhin auf dem Weg zur „vollwertigen“ Banking-App, allerdings noch lange nicht perfekt. Immerhin sind stetige Verbesserungen zu erkennen.

