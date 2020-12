Doodle Jump 2: Der iPhone-Klassiker ist zurück

Es gibt nicht viele Spiele, die ich damals so intensiv wie Doodle Jump gespielt habe. Das Spiel war unterwegs ein zuverlässiger Begleiter und hat viele Stunden überbrückt, in denen ich irgendwo warten musste. Oder in Vorlesungen saß… 🙃

In den letzten Jahren geriet Doodle Jump dann etwas in Vergessenheit und andere Klassiker wurden im Apple App Store und Google Play Store geboren. Nun ist Lima Sky aber kurz vor Weihnachten mit Doodle Jump 2 für das iPhone zurück.

Doodle Jump war eines der ersten App Store „Hit-Spiele“, damals (2009) gab es aber auch noch nicht so viele Spiele für das iPhone. Mittlerweile ist die Konkurrenz groß und ich bezweifle, dass Doodle Jump 2 an den alten Erfolg anknüpfen kann.

Doodle Jump 2 gibt es derzeit nur für das iPhone und noch nicht für Android, doch da Doodle Jump für Android erschien, würde ich das hier nicht ausschließen. Man wartet aber vielleicht auch ab, ob es sich lohnt und Doodle Jump noch gefragt ist.

