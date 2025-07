In eigener Sache: mobiFlip wird Adblock-freundlicher

mobiFlip.de ist ein unabhängiges Portal, das durch vom Inhalt getrennte Displaywerbung und Affiliate-Provisionen finanziert wird. Dadurch sind wir in der Lage, sehr offen über Produkte und Dienste zu berichten, was – in unseren Augen – letztlich den Lesern zugutekommt.

Dennoch lässt sich nicht schönreden, dass Onlinewerbung nervig ist. Sie ist ein notwendiges Übel, um Projekte wie dieses hier zu finanzieren, aber im Kern mag sie wohl niemand.

Heutzutage ist es auch so, dass jeder Nutzer andere Arten von Anzeigen und auch eine andere Anzahl an Anzeigen ausgespielt bekommt. So ist es auch bei uns, die Werbung wird vollkommen automatisch platziert, manchmal recht verträglich, manchmal ziemlich nervig und überladen. Zur Wahrheit gehört auch: Wenig und nicht störende Werbung erzielt eben auch deutlich weniger Einnahmen.

Wer regelmäßig hier vorbeischaut, kennt sich bereits aus, ich erwähne es dennoch. Als Leser hat man mehrere Möglichkeiten, mit der Thematik umzugehen.

Supporten oder blockieren

Hilfreich, weil finanziell relevant, ist unser mobiFlip Plus-Abo, das Werbefreiheit im Gepäck hat. Das Ganze ist sicherlich eher symbolischer Natur, da die Einnahmen aus mobiFlip Plus das Projekt nicht finanzieren könnten. Wer uns als Leser aber mit einem schmalen Taler unterstützen möchte, hat damit die Möglichkeit dazu. Wir prüfen auch stetig, ob beziehungsweise welchen Mehrwert wir für eure Unterstützung noch bieten können.

Info Für kurze Zeit haben wir unseren Rabattpreis wieder aktiviert (gibt es ausschließlich über diesen Link).

Natürlich steht es jedem Leser frei, einen Adblocker zu nutzen. Wir können ohnehin nichts dagegen unternehmen. Auch wenn die Adblockrate inzwischen ziemlich hoch ist und dies die Spirale der immer mehr werdenden Werbung in den letzten Jahren ordentlich befeuert hat, optimieren wir unsere Seite auch für Adblock-Nutzer.

In letzter Zeit wurden verschiedene Anpassungen am Code und Design vorgenommen, die die Seite nun auch bei aktiviertem Adblocker besser und schneller nutzbar machen sollten. Vor allem optische Verschiebungen sollten damit der Vergangenheit angehören. Seitenleisten sind verschwunden und der Content ist jetzt immer zentriert, auch wenn seitliche Werbung geblockt wird.

Zudem wurde unser Newsticker runderneuert, er lässt sich jetzt von allen Lesern nutzen. Unseren RSS-Feed gibt es ja sowieso nach wie vor in vollem Umfang, also ungekürzt, und quasi werbefrei.

Das war es auch schon. Feedback und Vorschläge packt ihr bitte wie immer in die Kommentare. Wir lesen uns. ✌️

-->