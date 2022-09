Drillisch-Mobilfunk: simplytel, handyvertrag.de und sim.de starten neue Tarif-Aktionen

Die Drillisch-Mobilfunkmarken simplytel, handyvertrag.de und sim.de bieten aktuell wieder verschiedene LTE-Tarife zu Sonderkonditionen an.

Ab sofort gibt es den Tarif LTE All 10 + 6 GB für 12,99 EUR statt 14,99 EUR pro Monat. Neben dem genannten mobilen Datenvolumen enthält der Aktionstarif eine Doppel-Flatrate für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die Aktion ist bis zum 20. September 2022 um 11 Uhr erhältlich. Unterwegs ist man – wie bei den anderen Tarifen auch – im Netz von Telefónica Deutschland.

-->

Zu den simplytel-Tarifen →

Der Mobilfunkanbieter handyvertrag.de hat ab sofort ebenfalls zwei Aktionstarife im Angebot: Zum einen gibt es den Tarif LTE All 8 + 4 GB für 9,99 EUR monatlich. Für all diejenigen, denen 12 GB Inklusiv-Datenvolumen pro Monat nicht ausreichen, stellt handyvertrag.de noch einen zweiten Tarif zur Verfügung: Der Tarif LTE All 10 + 8 GB kostet 12,99 EUR monatlich und bietet 18 GB Datenvolumen.

Auch die Mobilfunk-Tarife von handyvertrag.de enthalten neben dem beschriebenen Datenvolumen zwischen 12 GB bis 18 GB jeweils auch eine Flatrate zum Telefonieren und SMS-Schreiben. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Aktionstarife LTE All 8 + 4 GB sowie LTE All 10 + 8 GB sind „nur für kurze Zeit“ bei handyvertrag.de verfügbar.

Zu den handyvertrag.de-Tarifen →

Auch sim.de sei noch erwähnt. Dort stellt man seine 4 GB Tarifvariante für 4,99 EUR statt 8,99 EUR pro Monat ins Schaufenster. Des Weiteren präsentiert sim.de die 10+6 GB LTE mit Allnet-Flat für 10,99 EUR monatlich. Wer mit weniger Datenvolumen auskommt, kann mal die Allnet-Flat mit 7 GB LTE für 6,99 EUR genauer anschauen. Auch diese Tarife sind „nur für kurze Zeit“ zu haben.

Zu den sim.de-Tarifen →

Neuer Bestpreis: Unbegrenzter LTE-Tarif für 14,99 Euro mtl. – monatlich kündbar Bei freenet ab sofort wieder eine Rabattaktion, über die man den Tarif „o2 Unlimited Smart“ für 14,99 Euro pro Monat buchen kann. Das ist günstiger, als über Mega SIM, der Preis gilt dafür nur für zwei Jahre. Was bietet der…13. September 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->