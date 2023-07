Fisker kündigt neues Elektroauto mit fast 1.000 km Reichweite an

Fisker startet gerade mit den Elektroautos durch und liefert so langsam die ersten Einheiten des Ocean bei uns aus. Den Anfang macht also ein Elektro-SUV und als zweites Modell ist ein Elektro-Kompaktwagen geplant, der sich Fisker Pear nennt.

Nach diesen zwei Modellen kommt ein GT, der Fisker Ronin. Es soll sich dabei um eine größere Elektro-Limousine handeln, die auf über 965 km Reichweite kommt, so Henrik Fisker über Instagram. Passend dazu gibt es auch dieses neue Bild:

Die Ankündigung des Fisker Ronin ist für den 3. August geplant und nicht über die US-Flagge im Hintergrund wundern, dieser Post ging am 4. Juli in den USA online. Henrik Fisker ist in Dänemark geborgen (wobei Fisker ein US-Unternehmen ist).

Ich gehe mal davon aus, dass der Fisker Ronin viel Power bekommt und sicher auch viel Luxus bietet, es soll laut den Hashtags eher ein Sportwagen werden. Beim Preis würde ich also mit einer sechsstelligen Summe rechnen, das ist kein Massenmarkt.

Tesla auf der Überholspur: Auslieferungsrekord und Produktionsboom Der Elektroautohersteller Tesla hat im Frühjahr einen neuen Rekord aufgestellt. Die Auslieferungen haben sich im zweiten Quartal von April bis Juni auf rund 466.000 Fahrzeuge fast verdoppelt. Im Vergleich zum […]3. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->