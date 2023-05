Neue Elektroautos: Fisker startet in Deutschland

Mit der Elektromobilität bekommen wir viele neue Marken, die ihre Chance nutzen wollen. Dazu gehören zahlreiche Hersteller aus China, aber auch aus den USA gibt es mehr Druck. Und das nicht nur von Tesla, sondern ab sofort auch von Fisker.

Fisker startet offiziell in Deutschland

Letzte Woche wurde der erste Fisker Ocean in Dänemark ausgeliefert und diese Woche wurden die ersten Einheiten in Deutschland registriert. Passend dazu hat man zwei Standorte in München eröffnet, wo das Elektroautos ausgestellt wird.

Einer der Standorte wird das Hauptquartier von Fisker, es befindet sich in der Motorworld in München. Vor Ort werden die Fahrzeuge übergeben, es gibt Service und man kann Probefahrten machen. Gestern war auch der Chef selbst vor Ort.

Es handelt sich beim Fisker Ocean um einen Elektro-SUV mit bis zu 700 km WLTP-Reichweite und bis zu 550 PS, der aktuell in zwei Versionen angeboten wird und theoretisch bei unter 40.000 Euro startet (aktuell sind es aber eher 65.000+ Euro).

Die Details zum Ocean gibt es auf der deutschen Seite von Fisker, man nutzt hier übrigens eine Elektro-Plattform von Magna, die den Fisker Ocean bauen und viel Erfahrung mit Autos haben. Und wie sieht der nächste Schritt von Fisker aus?

Ja, es geht mit einem großen und schweren Elektro-SUV los, aber mit dem Fisker Pear ist ein Pendant für Elektroautos wie den VW ID.3 geplant. Ich bin gespannt, die Marke will ich mir definitiv mal in den kommenden Monaten näher anschauen.

Volkswagen und die großen Software-Probleme Herbert Diess wollte nicht nur bei den Elektroautos zum Marktführer Tesla aufholen, er wollte auch bei der Software die Führungsrolle einnehmen. Darum sollte sich die neue Software-Sparte kümmern, welches Cariad […]8. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->