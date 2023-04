Fitbit plant eine neue Smartwatch mit Kamera

Benötigt es wirklich eine Kamera in einer Smartwatch? Ich sehe das kritisch und habe noch nie gedacht, dass ich sowas jetzt praktisch fände. Jedenfalls nicht in der Qualität, die am Handgelenk möglich wäre. Doch für Google ist das eine Option.

Wie aktuelle Bilder von 9TO5Google zeigen, hat man eine neue Smartwatch von Fitbit in der Planung, die eine Kamera besitzt. Der Fokus liegt auf Kindern, was den Schritt mit einer Kamera am Handgelenk und Google im Hintergrund kritisch macht.

Es steht eine Fitbit-Smartwatch für Kids mit dem Codenamen „Project Eleven“ für 2024 im Raum, es wäre noch etwas früh für so einen guten Leak. Optisch scheint das aber auch nur eine bunte Fitbit Versa mit Kamera und einem Kids OS zu sein.

Ich bin mal gespannt, ob diese Smartwatch wirklich so kommt und ob das dann nicht zu Kritik führt, die Kamera würde ich da wirklich streichen. Oder ist die neue Generation an Fitbit-Smartwatches eventuell allgemein mit Kameras ausgestattet?

