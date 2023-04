Apple Watch: watchOS 10 soll das bisher größte Update werden

Wir haben letzte Woche erfahren, was uns voraussichtlich beim iOS 17 erwartet und es wird ein „okayes“ Update. Für die moderneren iPhones ist mehr drin, für ältere Modelle eher weniger. Doch die Apple Watch soll in diesem Jahr spannend sein.

Apple plant großes Update für watchOS

Mark Gurman hat schon behauptet, dass das ein großer Schritt wird und in seinem neuen Newsletter geht er erneut auf watchOS 10 ein. Es soll das bisher größte und wichtigste Update für die Apple Watch werden. Doch was hat Apple genau geplant?

Konkrete Details nennt die Quelle weiterhin nicht, es soll aber viele Änderungen und vor allem eine neue Benutzeroberfläche geben. Die Apple Watch Series 9 fällt wohl sehr klein als Upgrade aus, daher soll es in diesem Jahr die neue Software richten.

Ich bin gespannt, sehr sogar. Denn am Ende des Tages warte ich jedes Jahr nur auf mehr Watchfaces oder endlich mal Watchfaces von Drittanbietern. Das OS selbst ist für mich vollkommen in Ordnung. Apple wird watchOS 10 am 5. Juni zeigen.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

-->